Eesti rattaspordi tõusev täht Madis Mihkels: olen juba kümne parima sekka sõitnud ning nüüd oleks aeg püüelda poodiumile

Kuigi homme algaval Tour of Estonial 19-aastane rattatalent Madis Mihkels starti ei lähe, on ta teinud ajalugu oma karjääri jooksul juba mitu korda. 2019. aastal võitis ta Euroopa noorte olümpaifestivalilt kaks kulda ning kaks aastat hiljem tõi Eestile 24-aastase vahe järel maanteesõidu MMilt medali, lõpetades kolmandana. Täna kuulub ta kõrgetasemelise Belgia kluHbi Intermarché-Circus-Wanty ridadesse ning teeb karjääri spordis, mida kõige rohkem armastab. Mis on temast teinud sellise tõusva tähe?