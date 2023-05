KOOSTÖÖ JÄÄB ÄRA! Uue näoga Tarvas vaatab sügise suunas ikkagi ilma Reinar Halliku Korvpallikoolita

Jaanuarikuus andis BC Tarvas teada, et seni klubi juhtinud Arnu Lippasaar asub kõrvale ja klubi arendamise võtab üle MTÜ Minu Tarvas koostöös Reinar Halliku Korvpallikooliga. Kossufännid on terve kevade oodanud uudiseid, et mida see koostöö täpsemalt endast kujutab? Kas Halliku korvpallikoolis töötav Andres Sõber naaseb meistriliigasse? Või Hallik ise?