Sindi gümnaasiumis õppiv Eesti spordi imelaps on hämmastavalt mitmekülgne

Eesti (spordi) tulevikulootuste hulgas on imelisi talente. Sindi gümnaasiumi 11. klassi õpilane Valeria Kopajeva astus mai alguses Hispaanias kulturismi ja fitnessi EMil neli korda poodiumile. 17aastane piiga on kadestamisväärselt tegus: nädalavahetustel töötab ta kohvikus teenindajana, talle meeldib astroloogia, ta huvitub ajaloost, filosoofiast ja maagiast ning on õppinud korea keelt.