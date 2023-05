Barcelona hakkab julmalt kärpima, kõige tummisemad käärid on suurima staari palga kallal

Mundo Deportivo teab rääkida, et muidu oli klubil plaanis eelarvet vähendada 10-15% võrra, ent eelmisel nädalavahetusel Kaunases toimunud finaalturniir valmistas niivõrd suurt pettumust, et kärbe jääb lausa 20-25% kanti. Kuivõrd sel hooajal oli eelarve 44 miljonit eurot, siis see väheneb ca 10 võrra.

Suurem osa kärpest tuleb palkade vähendamise pealt. 16 mängijast-treenerist lausa 12 jääb meeskonda ka tuleval hooajal. Lepingud lõppevad tänavu vaid Kyle Kuricil, Sertac Sanlil, Mike Tobeyl ja peatreeneril Sarunas Jašikeviciusel. Väljaande andmetel hakkab järgmine peatreener teenima märkimisväärselt vähem kui leedukas seni.

Väidetavalt survestab klubi ka Euroliiga kõige kõrgema palgaga mängijat Nikola Miroticit, kes Kaunases totaalselt põrus. Poolfinaalis suutis ta kümnest viskest läbi korvirõnga saata vaid ühe ning nii tuli Real Madridilt vastu võtta 66 : 78 kaotus.

Sport kirjutab, et Barcelona on juba aastas 11 miljonit eurot teeniva Miroticiga läbirääkimistesse asunud ja teatanud mehele, et ta võtaks vastu 50protsendilise palgakärpe või on tal luba hooaja lõppedes lahkuda. Mirotic liikus meeskonnaga 2019. aastal ning pole suutnud neid kordagi isegi Euroliiga finaali tüürida. Lepingut on tal klubiga järel kaks aastat.