Lätilt tuupi saanud rootslased: peaksime neid võitma kümnel korral kümnest!

„Tre Konor (Rootsi koondise hüüdnimi – toim) mängis seitse mängu. Mitte ükski mängija ei tähistanud, kui nad lõid värava. See räägib mulle palju kirest, mis neil on hoki vastu,“ kurjustas olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister Jonas Bergqvist sotsiaalmeedias. „Kuid vastukaaluks kohtusid nad nüüd meeskonnaga, kes põleb sellest kirest. Tulemus oli minu jaoks loogiline. Kuid ma tunnen end praegu nagu s*tt. Te ei võtnud vastu seda võimalust, mida teile pakuti.“

Asjaosalised lahkusid jäält madalamalt kui muru.

„Väga raske on. Me peaksime neid võitma kümnel korral kümnest,“ kurtis väravavaht Lasse Johansson Aftonbladetile. „Me olime palju parem meeskond. 90 protsenti mänguajast oli meie esitus korrektne, kuid kahjuks karistasid nad meid karmilt ära, kui said oma olukorrad. Poleks osanud kuidagi arvata, et see nii läheb. Pole üldse hea tunne.“

„Loomulikult oleks me pidanud Lätit võitma. Kuid selleks tuleb oma võimalused ära kasutada,“ lisas Jonathan Pudas. Vihjates ilmselt sellele, et kui Rootsi tegi kohtumises 41 pealeviset, siis skoorida suudeti vaid korra, samal ajal kui lätlaste vastavad numbrid olid 15 ja kolm.

„See on muidugi närune. Me lõime ja lõime võimalusi ning ootasime neid. Põhimõtteliselt panid nad seina püsti... See on karm,“ ütles omalt poolt Henrik Tömmernes.

„Tohutu pettumus ja frustratsioon. Ma arvan, et kuigi me ei saanud loodetud tasu, siis poisid mängisid tegelikult hästi. Ma usun, et me olime üles ehitamas päris head asja ja meil oli pilt ees, kuidas tahame selle turniiri lõpetada, kuid mõistagi polnud see mõeldud nii, et kaoatame veerandfinaalis,“ rääkis peatreener Sam Hallam.

Koondise taustajõudes tegutsev Josef Boumedienne üritas kõigest hoolimata teha halva mängu juures head nägu.