GALERII | Tour of Estonia avaetapi võitis itaallane

Saksamaa meeskonna Maloja Pushbikers ridades pedaaliv Filippo Fortinvõitis Tour of Estonia edestas täna Markus Pajurit (Team Tartu2024) ja hollandlasest meeskonnakaaslast Roy Eeftingit.

Etapivõitja Fortin ütles finiši järel, et on enda ja meeskonna sooritusega väga rahul: „Küljetuult oli palju ning sõit oli närviline, kuid mina proovisin hoida ennast varjus ja ees mitte väga palju tööd teha.“

„Homse etapi plaan on see, et läheme kindlasti kollast särki kaitsma“ lisas ta.