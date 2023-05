Tänak asub Sardiinias mullust võitu kaitsma: naudin alati seal sõitmist

MM-sarjas hetkel tiitlikaitsja Kalle Rovanperä järel teisel kohal olev M-Spordi piloot meeskonna pressiteates kindlat eesmärki välja ei hõiganud, kuid rõhutas, et tiimile on eelkõige tähtis areng. „Kogu M-Spordi meeskond on teinud tööd, et jõuda uuele tasemele ning enne Sardiiniat on meil tegus testipäev. Vaatame kõik üle, et natuke kiirust juurde saada. Eesmärk on jõuda konkurentidele sammu võrra lähemale. Asjad nõuavad aega, aga olen kindel, et samm sammu haaval jõuame sinna ühel hetkel,“ lausus Tänak.

Ta lisas: „Sardiinia on mitmes mõttes unikaalne ralli. Teed on nõudlikud ja pidamist on vähe, kuid samas on need puude ja kivide vahel ka väga kitsad ja kiired. Naudin alati seal sõitmist!“

M-Spordi tiimipealik Richard Millener usub, et hoolealustel õnnestub teha häid esitusi. Ta meenutas, et Tänakul õnnestus seal võita ka 2017. aastal Fordi masinaga. „Portugali [rallil] oli kõva võitlus, aga oleme suutnud luua Sardiinias ootavaks väljakutseks hea baasi. Meeskonnaga on meil sealt häid mälestusi – Oti võit 2017. aastal –, seega loodetavasti suudame seda nüüd korrata. Ott on tõestanud, et tal on kiirust ning suudab võita. Peame teda jätkuvalt toetama. Ta võitleb veel MM-tiitli nimel ning loodame, et võitlus muutub pärast seda nädalavahetust veelgi tihedamaks,“ sõnas inglane.

Ta usub ka meeskonna teise sõitja Pierre-Louis Loubet' võimetsse. „Ärme unusta, et Pierre'l oli Sardiinias eelmisel aastal imeline ralli, ta võitles terve nädalavahetuse jooksul kolmanda koha nimel ning tõestas meile, milleks ta on suuteline. Pärast seda on ta võitnud nii katseid kui ka juhtinud rallisid, seega olen kindel, et näeme temaltki midagi head.

Ka Loubet ise on kindel, et on suuteline tegema hea tulemuse. „Selle põhjal, millist kiirust näitasime Portugalis reedesel võistluspäeval, võiksime Sardiinias millegi heaga hakkama saada. Tean, et tähtis on vältida vigu, isegi pisematel eksimustel võivad olla suured tagajärjed. Teame, et kiirus on olemas, kuid hea tulemuse jaoks peab kõik klappima ning loodetavasti Sardiinias nii ka läheb.“