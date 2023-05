GALERII | Spordikongress osutas teada-tuntud kitsaskohtadele: lapsed tahavad, aga ei oska liikuda

Päev algas EOK presidendi Urmas Sõõrumaa kõnega, kus ta hullutas rahvast ekraanile kuvatud ja ta enda välja mõeldud geniaalse tsitaadiga: „Riik, kui moodustis, mille ainuke eesmärk on, et tema inimesed oleksid terved ja õnnelikud, kõik muu on selle teenistuses.“ President oli selle üle silmanähtavalt uhke.