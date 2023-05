KÕVA! Kullamäe koduklubi tegi võõrsil Žalgirisele tuule alla ja ajas vastaste peatreeneri endast välja

„Ma ei ole rahul. Meeskond ei mängi play-off'i rütmis,“ tunnistas Žalgirise juhendaja Kazys Maksvytis mängujärgsel pressikonverentsil. Leedu reporterite hinnangul oli ajakirjanike ette astumisele eelnenud riietusruumis nii vali pragamine, et seda oli ilmselt ka õue kuulda.

„Paljud pole lihtsalt mängurežiimis. Mainisin mängijatele, et Lietkabelise tagameestel oli mäng kontrolli all ja nad olid meist paremad. Me peame rohkem pingutama,“ võttis ta riietusruumijutud napisõnaliselt kokku.