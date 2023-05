Tugev kuulitõuge hoiab Tilgat 8500 punkti graafikus

Tilga varasem isiklik tippmark 100 meetri jooksus oli 10,94, aga isikliku rekordi graafikus (8484) oli see lausa 11,13. Uueks isiklikuks tippmargiks on nüüdsest aga 10,91, millega sai ta graafikuga võrreldes 49 plusspunkti.

Tingimused olid suurepärased – Tilga jooksus puhus taganttuul 1,4 m/s – ja nii õnnestus pea kõgil joosta välja vähemalt hooaja parim kui mitte isiklik rekord. Avaala järel on liidrid kanadalane Pierce Lepage ja bahamalane Kendrick Thompson, kes jooksid uuteks isiklikeks rekorditeks 10,28. Suurfavoriit Damian Warner kaotas neile sajandiku võrra ehk kolm punkti.

Kuulitõukes jäi Tilga parimaks avakatse 15.82 ning see tähendas seda, et võrreldes isikliku rekordi graafikuga tuli plusse tublisti juurede ehk siis ta edestab kolme ala järel oma isikliku tipptulemuse graafikut 55 punktiga. Kokkuvõttes on Tilga 2668 punktiga viiendal kohal, juhib 2807 silma kogunud Kanada äss Damian Warner.