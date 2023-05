GALERII | Kalev/Cramo kindlustas tänu tugevale teisele poolajale meistritiitli. Rannula: see meeskond teeb tänavuse aasta väga eriliseks

Kui mullu viis Heiko Rannula peatreenerina Eesti meistritiitlini esimest korda Pärnu Sadama, siis nüüd õnnestus enda võitu korrata Kalev/Cramoga. „Kõik tiitlid on erilised. Pärnu on mulle niikuinii väga-väga eriline koht ja esimene kuld oli pikaajalise töö vääriline tasu. Ka Kalevi jaoks: siin olid hoopis teised väljakutsed ja teistsugune surve võita,“ lausus ta pärast matši Õhtulehele.

Kalevi kangelaseks kerkinud Oleksandr Kovliar teenis ka finaalseeria väärtuslikemale mängijale mõeldud auhinna. Ukrainlasel on hea meel, et raskele hooajal pandi punkt tiitlivõiduga. „Olen väga õnnelik. Seda on teistel ehk raske ette kujutada: meil oli tohutult pikk hooaeg, üle 80 mängu. Mul on tõeliselt hea meel, et suutsime selle lõpetada võidukalt,“ lausus Kovliar.