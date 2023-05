DRAAMA SAKSAMAAL! Dortmundi Borussia mängis viimases voorus meistritiitli maha

Kuid Bayern ei jätnud jonni: 89. minutil taastas Jamal Musiala nende eduseisu ja see tähendas seda, et Borussial oli vaja nüüd kaht väravat, et tiitel endale napsata. Ent selleks rammu ei jagunud: kuuendal lisaminutil viigistas Niklas Süle küll mänguseisu 2 : 2-le, kuid see jäi ka kohtumise lõppskooriks. Nii lõpetasid Bayern ja Borussia hooaja võrdselt 71 punkti peal, kuid parem väravate vahe andis 11. järjestikuse ja kokku 33. Saksamaa meistritiitli Müncheni klubile.