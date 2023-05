VIDEO | Ameeriklane purustas kuulitõuke maailmarekordi, aga lubas, et see on alles algus

Crouser ise tunnistas rekordi järel, et see tuli tänu tehnilistele uuendustele. „See on väga äge! Ma tunnen end nii võimsana ja see on küll hea tulemus, aga minus on veel palju enamat peidus. Trennis ma pole nii kõvasti tõuganud. Olen töötanud 75protsendilise intensiivsuse peal – fookus on olnud tehnikal. Osad asjad on kinnistunud, osaga tuleb veel tööd teha – see on minu jaoks suurepärane vahesamm.“