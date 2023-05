Tähtedesse kirjutatud: endine suusahüppaja lükkas endise suusahüppaja Giro võiduni

On lugusid, mis kirjutavad end ise ja Primož Roglič Giro d'Italia võit on üks seesugustest. Rogliči karjäär on olnud küll üliedukas, aga samas on seda defineerinud napikad ilmajäämised. Nüüd suutis ta lõpuks ühe napika ka enda kasuks keerata.