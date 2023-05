Ilmataadi vingerpussid ei vääranud Verstappeni järjekordset võitu

Parimalt stardikohalt alustanud Verstappen oli mugavalt võidu poole kruiisimas, kui 51. ringil ehk 27 ringi enne lõppu algas linnriigis vihmasadu, mis tasapisi tugevnes. Ent kuna osa Monaco rajast läbitakse tunnelis, tähendas see seda, et pool asfaldist oli märg ja pool kuiv. Mis tegi rehvistrateegia väga keeruliseks.

Kui oli selge, et sajust pääsu pole, nuputas Red Bull välja sellise plaani, et keskmiste rehvidega rajale läinud Verstappen võimalikult hilja boksi kutsuda, ehk alles siis, kui vihma juba sajab. See võinuks anda kõvade rehvidega teisel kohal sõitnud Fernando Alonsole (Aston Martin) võimaluse hollandlane kinni püüda ja tast möödagi saada. Ent Aston Martini tiim keeras boksi kutsutud Alonso vormelile alla hoopis kuiva ilma rehvid ning kui aru saadi, et need ei toimi, pidi hispaanlane veelkord boksi siirduma. Sellega kadusid tema võiduvõimalused ja Verstappen edestas finišis Alonsot lõpuks ligi 28 sekundiga. Kolmandana kerkis poodiumile prantslane Esteban Ocon (Alpine, +36,990).

Esikümme:

Hooaja neljanda etapivõidu teeninud Verstappen on mõistagi liider ka MM-sarja üldarvestuses. Tal on koos 144 punkti, teisel kohal on hollandlase meeskonnakaaslane Sergio Perez 105 ja kolmas Alonso 93 punktiga. Perez sai Monacos alles 16. koha.

Tiimide arvestuses on esimene Red Bull 249, teine Aston Martin 120 ja kolmas Mercedes 119 punktiga.

„Eks see oli keeruline, sest meie olime vahepeal keskmiste ja Alonso kõvade rehvidega. Me ei tahtnud nendega nii kaua sõita, kuid mis teed, pidime, sest vihm oli tulemas ja meil täit arusaamist ei olnud ka, mis siis juhtuma hakkab,“ pajatas võistluse järel võidumees Verstappen. „Kuid muidugi on superäge, et võtsime ilma kiuste selle võidu ning kõik hoidsid pea külmana. Meeskond sai taas kõvasti punkte juurde, see on ka superluks.“