KURB: Kontaveit ja Kanepi kaotasid Prantsusmaa lahtistel juba avaringis

Teises setis olid Pera võidunumbrid selgemad. Samas ei saa öelda, et Kontaveit poleks võidelnud. Statistika näitab, et eestlannal oli matši jooksul neli ässa ja kolm topeltviga, vastase vastavad numbrid olid 3 ja 4. Esimese servi õnnestumisprotsent oli Peral 74 ja Kontaveitil 63 ning murdepallid ameeriklannal 7/4 ja eestlannal 6/2.

Eurospordi ekspert Alex Corretja ütles enne matši, et 37aastasel eestlannal on probleeme. „Kaia Kanepil on oma stiil, nii et tema stiili on raske ühe turniiri jaoks muuta,“ rääkis asjatundja. „Ta pole viimastel kuudel liiga hästi mänginud, mis teeb alati haiget. Ta lööb palli väga lamedalt, peaks mängima veidi kõrgemal ja kasutama rannet.“

Corretja lisas, et turniirile tulles pole kunagi lihtne stiili muuta. „Võib-olla oleks pidanud ta oma punktide kallal natuke rohkem vaeva nägema, rohkem oma võimalust ootama. Tema probleem on see, et ta peab hästi liikuma ja ma ei tea, kuidas ta füüsiliselt on. Tema esimene ring tuleb kindlasti väga raske,“ ütles Corretja matši eel ja nüüdseks teame, et ta ei eksinud.