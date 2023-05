FOTOD | Premier League'i uustulnuka kodustaadion on iga jalgpalliromantiku hunnitu unelm!

Luton peab oma kodumänge Kenilworth Roadi staadionil, ja seda juba hooajast 1905/1906. Staadion mahutab napilt üle 10 000 pealtvaataja ning mõistagi pole võimalik augustis algavaks Premier League'i hooajaks istekohti juurde tekitada. Klubil on küll ehitamisel uus, ligi 20 000 pealtvaatajat mahutav areen, kuid see peaks valmis saama 2026. aastal. Kenilworth Roadist saab ühtlasi ka Premier League'i ajaloo väikseim staadion.

Küll on aga Premier League'il staadioneile omad kõrged nõudmised, eriti mis puudutavad teleülekandeid. Nii on ka Lutonil ambitsioon järgnevate kuude jooksul maha lammutada ja uuesti üles ehitada Bobbers Standi nime kandev tribüün. Tööd lähevad maksma 11,5 miljonit eurot ning klubi tegevjuht Gary Sweet on kindel, et asi saab uueks hooajaks tehtud.

„Kui keegi üldse seda suudab, siis meie,“ kiitis Sweet Daily Mailile. „Peame tribüüni sisuliselt uuesti üles ehitama, kuid me oleme jõudnud non-League'ist Premier League'i, nii et seda muret pole, et me selle väikse asjaga hakkama ei saaks.“

Kuigi üks tribüün saab uue näo, siis kogu staadion jääb suuresti ikkagi selliseks, nagu see on olnud umbes teisest maailmasõjast saadik. Võimalik, et liiga superstaaridele põhjustab areen paraja kultuurišoki, ent see on juba nende probleem, andis Sweet mõista.

„See ongi tõeline jalgpall,“ rõhutas Sweet. „See on ajalugu ja traditsioonid. See pole sterliilne kauss-staadion. See on täis elu ja emotsioone, pisaraid ja rõõmu. Kui sa ei mõista seda, siis ei armasta sa jalgpalli.“

Kuid mis siin ikka pikalt heietada, laskem fotodel enda eest kõnelda.

Foto : CARL RECINE / REUTERS/SCANPIX