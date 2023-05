„MOTOORNE RAHUTUS“ | Monaco Grand Prix 2023: vihm tegi protsessioonist võidusõidu, kus võitja eksis kõige vähem

Imola etapi ärajäämise tõttu oli Monaco GP järjest juba kuues niisugune, mille kohta sai öelda, et see toimus „ebatavalisel“ või „omamoodi“ rajal. Red Bulli hegemoonia pidi eelduste kohaselt olema Monte Carlo tänavatel suuremas ohus kui eelmistel etappidel, ent Max Verstappen võttis järjekordse kindla võidu. Fernando Alonso astus valitsevale maailmameistrile vastu jõulisemalt kui eelmistel etappidel ja lõpetas teisena, kuigi mitut puhku hõljus õhus ka esikoha hõngu. Verstappeni lähim ohustaja punktitabelis, tiimikaaslane Sergio Pérez aga korraldas endale sellise katastroofilise võistlusnädalavahetuse, et tema niigi õhkõrnadesse tiitlivõimalustesse ei usu ilmselt enam keegi peale mehe enda. Huvitavaid liikumisi toimus ka väljaspool võistlusrada ning juba nädala pärast jõuab vormelitsirkus ometi kord „tavalisetele“ radadele – alustuseks Barcelonasse.