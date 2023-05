EELVAADE | Millised on spordiimega hakkama saanud Miami võimalused esimest korda finaali jõudnud Denveri vastu?

USA korvpalliliigas NBA on jõutud finaalseeriani. Kui see, et läänest jõuab sinna Denver Nuggets, pole eriline üllatus, siis seda, et idakonverentsi tuleb võidukana välja Miami Heat, ei osanud ilmselt play-off'ide eel oodata ka klubi enda kõige optimistlikumad poolehoidjad. Tiitli peale alustavad meeskonnad mängimist juba sel reedel ning arutlesime sel puhul ookeanitaguse superliiga eksperdi Otto Oliver Olgoga, missuguseks võib see vastasseis kujuneda.