ŠOKK! Venelasest maailma teine reket kaotas Prantsuse lahtiste avaringis esimest korda põhiturniirile jõudnud brasiillasele

Wild, kes mängib suure slämmi turniiri põhiturniiril alles teist korda, ütles pärast matši, et täitis võiduga oma unistuse. „Vaatasin Daniili mänge kogu aeg, kui mängisin juunioride klassis. Unistasin temasuguste mängijate vastu end sellistel väljakutel proovile panna. Oma parimates unenägudes suutsin neid võita. Nüüd sai see päriselt teoks. Tahtsin kasutada oma eeskätt tema oma vastu võimalikult palju ning see tuli täitsa hästi välja,“ rõõmustas Brasiilia tennisist vahetult pärast matši väljakul intervjuud andes.