ARVUSTUS | Nuppude klõpsijate märg unenägu. „Street Fighter 6“ on terves seeria kõige parem kogemus

„Street Fighter 6“ teeb põhimõtteliselt kõik õigesti, kuid siin on siiski veel veidi ruumi, et olla parem. Endiselt kaklusmängude alistamatu kuningas on ideaalne „Killer Instinct“ (2013), mille sarnast vist ei näe enam kunagi. Uus tänavavõitlejate videomäng tuleb kolmes tükis - lugu, online ja offline, mis igal sammul tuletab meelde mulle mu vanust. „Sa oled vana ja aeglane“ on see põhiline ooper, mida mu Dualsense mängupult valugrimassides laulis, kuid ega see mul tegelikult hoogu maha ei võtnud. Kui juba mängimist alustasin, siis oli jube keeruline lõpetada.

Uus kohtub vanaga

Veider on mõelda, et olen 30+ aastat mänginud kaklusmänge ja mitte midagi pole muutunud. Sama sõber lasteaiast on endiselt minu kõrval pult käes ja alati valmis virtuaalselt molli andma. Me naerame samamoodi ja isegi sarnaste lolluste üle. Me mängime samasuguse kirega, lihtsalt enam pole nii nooruslikult teravad. Ja isegi mängud on täpselt samad, lihtsalt uues kuues. „Street Fighter 6“ on tõesti imeilusas pakendis, mida saadab rohke kostüümide valik, iseloomuga tegelased, värvide üleküllus ja muusika igale maitsele. Capcom on peatamatus hoos.

„Street Fighter 6“ (2023). Foto : Capcomi pressimaterjal

Ilmumisel on 18 karakterit ning mängu edu taga olevat 2D tuuma pole muudetud. Kes on varem erinevaid Street Fighteri versioone proovinud oskab mängida ka hetkel viimast. Tagasi on kõik tuntumad näod nagu Ken, Ryu, Chun-Li, Dhalsim, Zangief jt. Olemas on ka mõned uued näod nagu nooruslik Kimberly, pidevalt joogine Jamie, tugeva raamiga Manon ja ai-ai kallistusega Marisa. Ja nagu kombeks on saanud, siis karakterid jagunevad tüüpide järgi, mis antud žanris on tavapärane.

Armastusega poleeritud kunstiteos

„Street Fighter 6“ on eelmiste mängu parimad palad kõik ühes kohas. Armastusega poleeritud kunstiteos, mida on imeline tunne mängida. Uus Drive nimeline meetrisüsteem muudab mängu kiiremaks ja annab rohkem võimalusi kaitsmiseks ja ründamiseks. Samal ajal on see kahe teraga mõõk, sest kui Drive meeter saab otsa, siis tuleb pikalt kannatada „katkises“ olekus. Väljaspool seda Drive uuendust on mäng suures osas vana hea Street Fighter.