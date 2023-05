Noakangelasest jalgpallistaar tahtis püsti panna ka pöörase kokaiiniäri

Täpsemalt käib jutt 1370 kilogrammist kokaiinist, mis oli jaotatud kahte partiisse, ühes 650 ja teises 713 kilo narkootilist ainet. Mõlemad partiid tabati Belgiast Antwerpeni sadamast juba 2020. aasta jaanuaris, kuid alles nüüd andis Hollandi riigiprokuratuur teada, et selle kokaiini salakaubaveos süüdistatakse Promes'i ja tema kaasosalist, kes on samuti Hollandi kodanik.

Hollandi meedia teatel toimub eelistung 5. juunil. Het Parooli ajaleht palus kommentaari Promes'i advokaadilt Robert Malewiczilt, kuid too andis teada, et enne istungit ei ütle ta antud teemal midagi.

Seejuures on tõenäoline, et 31aastane Promes ise sellel eelistungil ei osale, kuna ta mängib klubijalgpalli Venemaal Moskva Spartakis ning viibib üldsegi seal.

Märtsis nõudis prokuratuur Promes'ile selle teo eest kaheaastast vanglakaristust. Kohus leidis, et algne süüdistus tahtlikus tapmiskatses ei leidnud siiski kinnitust, kuid lõplikku otsust pole veel langetanud. Kogu loo teeb segasemaks asjaolu, et kui jalgpallur ise on sugulase pussitamist eitanud, siis politsei poolt pealt kuulatud telefonikõnedes on ta seda siiski tunnistanud.