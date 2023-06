INTERVJUU | Heiko Rannula jaoks peab korvpallur olema eelkõige intelligentne inimene: mind häirib, et noored enam ajaloost ei huvitu

Värskelt Kalev/Cramo meistriks vedanud Rannulal oli Õhtulehe lugejatele varuks veel väga palju muud põnevat. Näiteks avaldas ta, millise nipiga suutis ta pärast luhta läinud Eesti-Läti liiga finaalturniiri meeskonda mobiliseerida ja kes oli Kalevi mängija, kellega tuli kõige rohkem vaeva näha, et ta oma mõtetega liiga pikalt üksinda ei jääks ega õigelt rajalt kõrvale kalduks.

„Järgmisel nädalal lähen väiksele reisile ja proovin enne võimalikult kiirelt otsused ära teha. Lubasin Jukkale, et hätta ma teda ei jäta,“ sõnas Rannula. „Üritan ennetada enda lõhki tõmbamist. Aga saan aru, et neil on keeruline aeg ja olümpiaturniir tulemas. Proovin paari päeva jooksul plussid-miinused kokku ajada.“

Jutt on selline, et sa kuigi pikalt enam ei jätka?

Ega siin mingit saladust pole …