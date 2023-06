Ott Tänak testikatse esimesest läbimisest: see meenutas safarirallit

Ott Tänak oli teine ja kaotas talle vaid 0,1 sekundiga. „Katse meenutas safarirallit, nädalavahetus ei tule kerge. Sardiinia on alati olnud salakaval koht,“ rääkis eestlasest eksmaailmameister.

Kolmanda aja 1.50,3 sai kirja Toyota piloot Sébastien Ogier. Täpselt sama tulemus oli Thierry Neuville’il (Hyundai), kes on tavakohaselt ambitsioonikas. „Soovime Sardiiniast maksimumpunkte,“ teatas ta.

Teisel läbimisel oli Tänaku aeg 1.47,9, praegu asub ta kokkuvõttes viiendal positsioonil. Liidrikohta hoiab Lappi 1.45,9ga. Soomlane on testikatse läbinud juba kolm korda. Teisel kohal on Ogier 1.47,1 ja kolmandal Neuville 1.47,6ga. Tänakut edestab ka Rovanperä, kelle parim aeg on 1.47,6.