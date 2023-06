RATTASPORDI TELGITAGUSED. Rene Mandri: eestlane peab alati rohkem pingutama kui belglane või prantslane ning valusate tagasilöökide kiuste meelerahu leidma

Rene Mandri on nimi, kes ei vaja Eesti jalgrattaspordis pikemat tutvustamist. Meie parimate tippratturite edule aastaid hoogu andnud endine võidusõitja oli hunt kriimsilm seitsmes ametis, kuni tundis, et peab takistuste kiuste faktidele otsa vaatama ning alustas mullu tööd Iisraeli tippmeeskonna spordidirektorina. Ta tõdeb, et kuigi Eestis on näha õigeid samme, lonkab meie spordisüsteemis siiani mitu asju. Ja mida peaksid tema hinnangul tegema need meie parimad ratturid, kes on tänavu hammasrataste vahele jäänud?