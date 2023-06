Rahvusvaheline vehklemisliit tekitas ebanormaalse olukorra: EM peetakse juba juuni keskel!

„Uskumatu, FIE kinnitas uue individuaalse EMi toimumisaja, mis on juba kahe nädala pärast,“ kirjutas Eesti üks edukaimaid vehklemistreenereid Helen Nelis-Naukas täna sotsiaalmeedias. „Kuidas see on võimalik? Kõigepealt pidi individuaalvõistlus toimuma juuni lõpus Euroopa Mängudel, siis oktoobris ja nüüd juba kahe nädala pärast.“