PSG peatreener kinnitas, et Messi lahkub klubist. Kuhu edasi?

Kus võiks Messi mängimist jätkata? Selge on see, et seitsmel korral maailma parimale jalgpallurile mõeldud auhinna ehk Ballon d'Ori võitnud Argentina koondise kaptenil kosilastest puudust ei tule. Samas tundub, et neid klubisid, kellega võiks peagi 36. sünnipäeva tähistav vutilegend ka päriselt liituda, siiski väga palju ei ole.

Tagasi Barcelonasse?

Kui Messi peaks jätkama mängimist Euroopas, siis tundub olevat ainus realistlik variant kunagine koduklubi FC Barcelona, kus ta pallis aastatel 2004-2021 ja ühtlasi terve oma eelneva profikarjääri.

Kataloonia klubi tänavu Hispaania meistritiitlini viinud peatreener Xavi ütles kolmapäeval, et temal poleks Messi naasmise vastu loomulikult midagi. „Arvestades, kui hästi saan temaga läbi, võin öelda, et tema jaoks on siin uks alati avatud. Kui ta tahab tulla, siis ei kõhkleks ma hetkeksi. Usun, et ta annaks meile palju juurde,“ vahendas tema sõnu portaal The Athletic.

BBC jalgpallieksperdi Guillem Balague sõnul on Barcelonaga taasliitumine siiski ebatõenäoline. Nimelt on Hispaania meistriklubil jätkuvalt finantsprobleeme – sel põhjusel ei saanud nad ka kaks aastat tagasi Messiga lepingut pikendada, mistõttu ei jäänud nende suurimal staaril muud üle kui lahkuda.

Balague andmetel tahab Messi teha otsuse oma tuleviku osas kiiresti ega saa pikalt oodata Barcelona pakkumist, mida pole siiani tulnud. Väidetavalt tuleb katalaanidel selleks kõigepealt mängijate müügist raha teenida. Selle peale võib aga kuluda nädalaid.