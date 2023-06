OTSEBLOGI | Ogier kasvatas edu, Tänak katkestas

Reedese viimase ehk kokku seitsmenda katse järel tõusis liidriks Lappi, kudi tema edu Ogier' ees on vaid 0,1 sekundit. Täna oli hädas streikiva veepumbaga ja oli siiralt õnnelik, et katse finišisse jõudis. Kokkuvõttes on ta seitsmendal kohal, kaotades Lappile 1.09,8.

Enne rallit ütles MM-sarja üldarvestuses 81 punktiga teist kohta hoidev Tänak meeskonna pressiteate vahendusel, et tegemist on küll keerulise ralliga, kuid ta naudib seda alati: „Kogu M-Spordi meeskond on teinud tööd, et jõuda uuele tasemele ning enne Sardiiniat on meil tegus testipäev. Vaatame kõik üle, et natuke kiirust juurde saada. Eesmärk on jõuda konkurentidele sammu võrra lähemale. Asjad nõuavad aega, aga olen kindel, et samm sammu haaval jõuame sinna ühel hetkel. Sardiinia on mitmes mõttes unikaalne ralli. Teed on nõudlikud ja pidamist on vähe, kuid samas on need puude ja kivide vahel ka väga kitsad ja kiired. Naudin alati seal sõitmist!“