Tiitlijahti edukalt alustanud Jokic tegi taas NBA ajalugu

Viimasel perioodil pani ka Jokic veidi juurde ning lõpetuseks jäi tema kontosse 27 punkti, 14 korvisöötu ja 10 lauapalli. Nii sai temast alles teine mängija pärast Jason Kiddi, kes tegi NBA finaalseeria debüüdil kolmikduubli. Viimase üheksa kohtumise jooksul on ta teinud juba seitse kolmikduublit.

„See ongi Nikola võlu,“ tunnustas teda ESPNi vahendusel peatreener Michael Malone. „Ma mõistsin juba ammu, et Nikola ei suru kunagi üle. Kui teda nii tähelepanelikult kaetakse, siis ongi tal juba poolajaks 10 korvisöötu. Ta harutab vastase igal juhul lahti.“

„Me tahame lihtsalt meistriks tulla,“ teatas Murray. „Me mängime ilusat ja voolavat korvpalli. Pall liigub ja me kasutame kõiki mängijaid. Sa võid teha suurepärase mängu, aga teha kolme veerandajaga vaid viis viset. See ongi meie võlu - meil on nii palju erinevaid relvasid ja vastased peavad kõiki katma. Jokic domineeris kogu mängu, kuigi kõik ei pruukinud sellest aru saada.“