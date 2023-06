Tänak: kui veepump enam ei töötanud, olin kindel, et mäng on läbi

„Tegelikult algasid probleemid juba esimesel katsel, kuid suutsime sellega hakkama saada,“ rääkis Tänak hiljem rallipargis WRC+ õhtuse rallisaate intervjuus. „Kuid päeva viimase pika katse alguses hakkas see mingil põhjusel ühe enam alarmi andma. Ühel hetkel hakkas see päris palju ka mootorit mõjutama. Ilmselt oli tegemist mingi elektrilise probleemiga, sest lisaks kaotasime ka hübriidi ja veel mingeid asju.“

Tänak tõdes, et kui veepump enam ei töötanud, oli ta kindel, et mäng on selleks korraks läbi, sest kui auto kaotab veesurve, tähendab see, et ongi kõik. Kuid ühel hetkel hakkas pump siiski taas tööle ja Tänak sai hakata aeglaselt kiirust üles võtma. „Survet küll polnud, kuid õnnestus auto koju tuua,“ lisas eestlane.