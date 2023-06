Ukraina ajakirjanik pani Valgevene tenniseässal püksid püüli sõeluma

Teatavasti on Valgevene Venemaa liitlane tolle sõjas Ukraina vastu, lubades enda territooriumilt Ukrainat rünnata. Sabalenka on korduvalt kohtunud Valgevene diktaatori ehk ametliku nimega presidendi Aljaksandr Lukašenkaga ning veel eelmisel aastal, kui sõda juba käis, treenis ta ka Venemaal.

Nüüd kurtiski Sabalenka, et on ajakirjanikke, kes pärivad talt ennekõike poliitika, aga mitte tennisemängu kohta.

„Olen sellistele küsimustele erinevatel turniiridel juba mitu kuud vastanud ja olnud oma tunnetes ja mõtetes väga selge. Mind need küsimused tegelikult ei häiri. Tean, et pean andma meediale vastuseid asjades, mis ei ole seotud minu tennise ega minu mängudega, kuid kolmapäeval ei tundnud ma end pressikonverentsil turvaliselt,“ rääkis Sabalenka, kes võib Prantsusmaa lahtiste järel kerkida WTA tabeli esinumbriks.

Selles kontekstis võiks aga lisada, et kaks aastat tagasi trahvisid French Openi bossid Naomi Osakat, kui too oli oma vaimse tervise huvides keeldunud mängujärgsest pressikonverentsist. Järelikult on prantslaste suhtumine selles küsimuses nüüdseks muutunud, sest ka turniiri kõneisik kinnitas, et nad totasid Sabalenka otsust avalik pressikonverents ära jätta. Ta lisas siiski, et järgmiste mängude järel oodatakse, et valgevenelannaga saavad suhelda kõik ajakirjanikud, kes soovivad.