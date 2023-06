Eesti ujumise tõusev täht liigub eesmärgi poole: mu lapsepõlveunistus on jõuda olümpiamängudele

„Arvan, et füüsiliselt on Alex Eesti kõigi aegade andekaim ujuja. Minu meelest pole ta veel oma võimete laele ligilähedalegi jõudnud. Usun, et ta suudab 100 liblikat 51 sekundi sisse ujuda. Olümpia A-norm on talle jõukohane,“ räägib tõusvat tähte Audentese spordigümnaasiumis treeninud Siiri Põlluveer.