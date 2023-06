HÄSTI! Nazarov sai Norras võidu ning kordas vastutuules isiklikku rekordit

Nazarov läbis 100 meetrit ajaga 10,34 ka mullu Tšehhis Kladnos, toona 1,5 m/s taganttuule toel. Lubatust tugevama tuule (>2,0 m/s) toel on tal õnnestunud kahel korral katta staadionisirge ka kiiremini: eelmise aasta juunis Kopenhaagenis, kui sai kirja 10,28 (+2,1), ja tänavu 26. mail Kadriorus, kui saavutas ajaks 10,31 (+2,9).

Kuna Trond Mohni mängud on Rahvusvahelise kergejõustikuliidu reitingusüsteemis B-kategooria võistlus, teenis Nazarov võiduga 100 lisapunkti. See on oluline tiitlivõistlusi silmas pidades – tänavu toimub augustis Ungari pealinnas Budapestis MM.