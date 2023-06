Avageimi võitnud Eesti võrkpallimeeskond jäi lõpuks Tšehhile alla, naiskond sai kindla võidu

Avageim kulges tasavägiselt, kuni Alex Saaremaa serviäss andis meie meeskonnale 16 : 14 edu andis. Tšehhi viigistas 16:16 ja kuni otsustavate hetkedeni mindi tasavägiselt, hästi tegutsesid Valentin Kordas ja noored tempomehed Saaremaa ning Marx Aru. Geimi lõpus andsid Kordase ja Robert Viiberi rünnakud meile 23:22 edu ja geimi võitis Eesti 25:23.

Teises geimis jäid eestlased aga 2 : 7 kaotusseisu, eksiti nii vastuvõtul kui ka rünnakul. Tšehhide serviäss kasvatas edu juba 14 : 6-le ja seda geimi enam päästa ei õnnestunud – geim Tšehhile tulemusega 25 : 16.

Neljas vaatus algas tasavägiselt, Lõhmus tagasi platsil. Tšehhi bloki järel oli tablool kodumeeskonna 8 : 5 eduseis. Eesti jõudis punkti kaugusele, ent Adam Zaijcek viis väljakuperemehed 13 : 10 ette. Ent külalised võitlesid end Kaibaldi blokist 16:16 viigini. Vahetusest sekkunud Karli Alliku äss andis meile 20:19 eduseisu, edasi mindi punkt-punktis. Matšpalli said tšehhid seisul 24:22 ja geimi võitsid vastased 25:22 ning mängu seega 3:1.

C-alagrupis on kõik kolm mängu võitnud Tšehhil 8 punkti, teine on kahe võiduga Soome ja kolmas ühe võiduga Eesti. Slovakkial on võiduarve avamata.