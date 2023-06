Uus ralli, sama probleem. Tänaku kannatus on pandud tõsiselt proovile

Sardiinia MM-rallil nägime seda, mida oleme näinud terve tänavuse hooaja vältel. Ott Tänaku autol napib kiirust ja võimsust, mistõttu on konkurentidega järjest raskem tempos püsida. Sel nädalavahetusel tuli ka katkestada ning seega lahkub eestlane Itaaliast nelja silmaga, mis õnnestus napsata punktikatselt. Tiitlikonkurentsis on tagasi aga aasta esimese etapivõidu teeninud Hyundai esisõitja Thierry Neuville, aga ehk on kõige rohkem põhjust rahul olla hoopis kolmanda koha saanud valitseval maailmameistril Kalle Rovanperäl.