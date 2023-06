Joel Lindpere meenutas Ibrahimovici vastu mängimist: ta on jalgpalli Kung Fu Panda

Eesti kohtus Rootsiga 2014. aastal Solnas sõpruskohtumises ning kaotas 0 : 2. Matšis lõi mõlemad väravad just Ibrahimovic, kes oli täpne 3. ja 24. minutil. Meie läänenaabrite suurimale vutistaarile jääb see igavesti eriliseks mänguks, sest oma teise tabamusega jõudis ta koondisekarjääri 50. tabamuseni ning tõusis ühtlasi rekordiomanikuks, möödudes 49 tabamuse peale jäänud Sven Rydellist.

Kohtumise järel kuulutati mõlemast meeskonnast parim mängija. Kui Rootsi koondisest oli selleks mõistagi Ibrahimovic, siis Eesti poolelt osutus valituks Lindpere. „Sammusime temaga pärast mängu koos ette ja mõlemad saime auhinnad,“ meenutas Lindpere.

Aga mida mäletab ta Ibrahimovici vastu mängmisest? „Mul jäi meelde see, et kui tundus, et kõik oli kontrolli all ja midagi ohtlikku ei juhtu, siis lõi ta järsku esimese ja kohe ka teise värava. Ta oli võimeline tegema neid asju, mis tuleb paljudel väga raskelt,“ mõtiskles Lindpere.