Rovanperä mõtleb Toyotast lahkumisele: järgmise hooaja osas on kõik lahtine

22aastase soomlase leping Toyotaga saab läbi käimasoleva aasta lõpus. Tema mänedžer Timo Jouhki avaldas, et nii järgmise aasta kui ka edasise tuleviku osas on praegu kõik lahtine, ent ei tahtnud midagi täpsustada.

„Oleme talle pakkumise valmis pannud. Ja tunneme, et Kallele see sobib. Tegemist on tema kodumeeskonnaga. Kalle on osa Toyota perekonnast ning tahame, et see oleks nii ka edaspidi,“ ütles Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala portaali Rallit.fi vahendusel.