Kohtunikud mängivad Prantsusmaa lahtistel tennisestaari tervisega? „Nende jaoks on see veider, aga mulle eluliselt vajalik!"

Zverevil diagnoositi väikse lapsena esimese tüübi diabeet ja nii peab ta endale aeg-ajalt insuliini süstima, et veresuhkur tasakaalu saada. Tegemist on küll ametlikult dopinguainega, ent mõistagi on diabeetidel selle tarvitamiseks olemas eriluba. Kui ATP-turniiridel võib sakslane seda süstida rahulikult väljaku ääres, siis Prantsusmaa lahtistel on kohtunikud olnud märkimisväärselt, kohati lausa arusaamatult ranged.