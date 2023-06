„MOTOORNE RAHUTUS“ | Hispaania Grand Prix 2023: Verstappeni ja Red Bulli kombinatsioonile võiks tänavused tiitlid kätte anda, ehkki 15 etappi on veel ees

Hispaania GP oli esimene tänavune „normaalne“ etapp ja kui kellelgi enne veel oli kahtlusi tänavuse tiitlivõitja osas, siis pärast Barcelonas sõidetud 66 ringi haihtusid need täielikult. Max Verstappen võitis seal esikoha 24-sekundilise eduga Lewis Hamiltoni ees, kuid vahe võinuks ilmselt olla ka 30, 40 või enamgi sekundit, kui vaid Verstappenil seda tarvis olnuks. Praeguse parima sõitja ja praeguse parima auto – Red Bulli – kombinatsioon on kõigis teistest nii suurelt üle, et võiks võita kõik järelejäänud 15 etappi. Ent mis saab järgmistest kohtadest? Kas Sergio Pérez suudab oma auto omadused ära kasutada ja kohustusliku teise koha võtta? Kas Mercedese äkki tekkinud hoog oli ühekordne sähvatus või jääb püsima? Millal Ferrari hädad võiksid lõppeda? Kas Aston Martini pidu on nüüd läbi?