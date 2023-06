Rallirahvas leinab Olaf Suuderit: otsekui kolmandik minust on kadunud

Margus Remmak on hea sõbra kaotamisest šokis. Suuder oli talle pikalt kaardilugejaks ning 2010. aastal tulid nad koos absoluutarvestuses Eesti rallimeistriteks. „Oleme ühiselt nii mõndagi läbi elanud. Kui võitsime, siis rõõmustasime koos. Kui kaotasime, siis nukrutsesime ühiselt. Tunnen Olafit teisest küljest kui teised inimesed ja kolleegid oma valdkonnas. Autoralli on sport, kus on usaldus hästi oluline. Ta oli väga usaldusväärne meeskonnaliige,“ meenutas Remmak, kelle häälest oli kuulda suurt kurbust.