Hiina snuukrimängijad panid Suurbritannias püsti suure kokkuleppemängude skeemi – ja said karmilt karistatud

Kuna maailma snuukrimängu keskuseks on Suurbritannia – ning kümnest karistatud hiinlasest üheksa on seotud kahe Sheffieldi snuukriakadeemiaga – käis asja uurimine ja menetlemine just seal. Ühendkuningriigi meedias on seda juhtumit tituleeritud lausa kõigi aegade suurimaks kokkuleppemängude skandaaliks Briti spordis.

Kõige karmim karistus tabas 2016. aasta Inglismaa lahtiste võitjat Liang Wenbod ja maailma edetabelis 71. kohta hoidvat Li Hangi: nemad said eluaegse professionaalses snuukris mängimise ja mistahes viisil osalemise keelu ning lisaks tuleb mõlemal mehel kohtukuludeks tasuda ligi 50 000 eurot.

Oxfordshires elav Wenbo leiti olevat süüdi viies kokkuleppemängus osalemises või nende organiseerimises 2022. aasta juulist septembrini. Lisaks oli ta üheksal juhul õhutanud teisi mängijaid kokkuleppemängudes osalema. Samuti oli ta „käitunud korruptiivselt, ähvardades teist mängijat ja sundides teda telefonist oma sõnumeid kustutama“.

2021. aasta BBCi Mastersi võitja, 23aastane Yan Bingtao, keda on peetud snuukrimaailma üheks suurimaks talendiks, teenis viie aasta pikkuse võistluskeelu ja pidi kohtukuludeks tasuma 8700 eurot. Algselt oli tema võistluskeeld kahe ja poole aasta võrra pikem, ent seda lühendati, kuna ta tunnistas end kiirelt süüdi. Bingtao osales neljas kokkuleppemängus ja panustas kihlveokontorites snuukrimatšidele, mis on proffide jaoks keelatatud.

2021. aasta Suurbritannia meistrivõistluste võitja Zhao Xintong sai kõige kergema karistuse ehk 20kuulise võistluskeelu, kuid talgi tuleb kukrut 8700 euro võrra kergendada. Xingtong oli osaline kahe kokkuleppemängu organiseerimises ja temagi tegi matšidele panuseid.

Kokku said hiinlased lisaks kahele eluaegsele võistluskeelule mängukeelde 27 aasta ulatuses. Kohtule peavad nad tasuma kokku 174 000 eurot. Tõsi, meestel on aega kaks nädalat, et karistuste vastu apellatsioon esitada. Ilmselt nad seda siiski ei tee, sest nende algseid karistusi vähendati niigi märgatavalt, kuna kõik tunnistasid end süüdi ja avaldasid kahetsust.

Lisaks nimetatud mängijatele karistati kokkuleppemängudes osalemise eest mängukeeluga ka Lu Ningi (viis aastat ja neli kuud), Zhao Jianbod (kaks aastat ja neli kuud), Chang Bingyud (kaks aastat), Bai Langningi (kaks aastat ja kaheksa kuud), Chen Zifani (viis aastat) ja Zhang Jiankangi (kaks aastat ja 11 kuud).