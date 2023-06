Saalihokinaised peavad MMile sõitmiseks ise raha leidma. Kapten: seda summat suka seest või sahtli põhjast välja ei korja

„Vastab tõele. Ega me keegi õnnelik ei ole selle üle, aga nii on,“ nentis Eesti saalihokiliidu president Meelis Aab, kui Õhtulehe reporter temaga ühendust võttis, et uurida, kas juttudel MMil koondise esindamise eest peale maksvatest naistest on tõepõhi all.