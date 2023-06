Olümpiavõitja treener Nikolai Novosjolov: meie kõige tähtsam ülesanne on, et Katrina leiaks uuesti usu endasse

Epeevehklemise olümpiavõitja Katrina Lehis (28) naasis aprillis lõpus ligi kümne kuu pikkuselt vigastuspausilt Eesti meistritiitliga, ent esimesed sammud rahvusvahelisel areenil on olnud krobelised. Treener Nikolai Novosjolov tunnistab, et need võistlused on tekitanud temas segaseid mõtteid.