Õilme Võro unustas haiguse ja sprintis Eesti kõigi aegade teiseks: olen kehale väga-väga tänulik, et ta päeva üle elas!

„See sai mind jälle kätte nagu sisehooajal,“ ütles Võro, hääl peegeldamas laia naeratust, eile hilisõhtul telefonitsi Õhtulehele. „Just naersin sõbrannale, et nii, kui hakkan Eesti rekordile lähenema, siis on kett mu jala küljes. Nüüd hakkab tulema küsimusi „millal Eesti rekordi jooksed?“.

Mõtlesin pärast sisehooaega, et nii kaua, kui ma ketrasin enda peas, et lähen Eesti rekordit jooksma, siis ei tulnud mitte kunagi. Ilmselt psühholoogia, lähedki panema. Aga euroopakatele minnes ei mõelnud ma grammigi Eesti rekordile, läksin endast parimat andma ja võistlust nautima – see töötas (Võro kordas sise-EMi poolfinaalis 60 meetri jooksu rahvustippmarki 7,29 – M. T.). Nüüd kavatsengi selle peale mitte mõelda. Ma ei võta Eesti rekordit kinnisideeks. Seda viga ma ei tee.“

Jyväskylä võistlusega jäi Võro ülirahule, kuigi elu parim aeg õnnestus sprintida eeljooksus, kus ta ei pannud enda sõnul kõike väljagi. Tund aega hiljem toimunud finaalis sai ta 11,61ga neljanda koha.

„Ma pole ühe jooksu mutt. Jooksen tegelikult trennis ikka rohkem kui ühe korra,“ sõnas ta naerulsui ja selgitas, et võistles eile kerge haiguse pealt.

Võro kirjeldas värvikalt, kui kehvasti ta end pärast esimest ja teist jooksu tundis ning arutles, kust leida need kaks kümnendikku, mis teeksid temast Eesti ajaloo kiireima naise.