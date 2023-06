SUUR ENNUSTUSMÄNG | Manchester City sinise vutimasina vastu on viimane lootus sini-must Itaalia ajalugu

Suur ennustusmäng Õhtulehe ja Olybeti koostöös on ideeliselt meeletult lihtne. Olybet andis enne veerandfinaale iga mängu peale 50 eurot, mida Õhtulehe uudistejuht ja vutikommentaator Dannar Leitmaa üritab enamvähem talutavalt panustada ja plussi jääda. Siiamaani on see õnnestunud, kuid julge hundi rind on nii rasvane, et finaaliks proovime julgeid panuseid.

Milano Inter on ajalooliselt meeskond, kelle edu 60ndatel tõi jalgpalliteadvusesse mõiste „catenaccio“. See on üks jalgpalliajaloo kõige vastuolulisemaid mõisteid. Itaalias seda armastatakse, mujal maailmas vihatakse. Kui 60ndate lõpus suutis Glasgow Celtic Lissabonis Milano Interit Euroopa karikasarja finaalis üllatada ja võita, siis peeti seda üleüldiselt „ausa jalgpalli“ võiduks.

Catenacciot peeti varasemalt nõrgema vutitiimi õiguseks. Esmalt kasutati analoogset taktikat Šveitsis 30ndatel, seejärel Nõukogude Liidus Samara Krõlja Sovetovi poolt, aga seda kasutasid ikka ja jälle meeskonnad, kes olid selged autsaiderid. Itaaliasse jõudis taktika legendi kohaselt 40ndate lõpus, kui Salernitana peatreener jalutas varahommikul sadamas ja nägi kalapüüdmist. Esimese püügivõrgu all oli varuvõrk, mis püüdis esimesest võrgust läbi pudenenud kalad ja see olla tekitanud treeneril mõtte, et kaitseliini taga peab olema veel eraldi kaitsekiht, milleks osutus veel üks kaitsja.

Aga ikkagi, Salernitana oli väike meeskond ja figureeris parimal juhul Serie A tabeli keskel. Milano Inter hakkas aga kaitsest lähtuvat taktikat kasutama võitmiseks. Tagumine keskkaitsja või sweeper või libero oli robustne jalgpallur, kelle ülesanne oli pikk ette peksta ja loota, et seal tehnilisemad mängijad suudavad palli väravasse toimetada. Inter võitis tihtilugu 1:0 ja tiitleid võideti hoolimata sellest, et ründavamalt mängiv Juventus lõi tihtilugu paar korda rohkem väravaid.

Seda loeti toona taktikalise jalgpalli võiduks, vähemalt Itaalias. Vastandiks oli Brasiilia jalgpallikultuur, kus 11 mängijat olid tihtilugu individuaalsed virtuoosid ja nende väga selgele taktikalisele plaanile allutamine tekitas kohvimaal pidevalt suuri vastureaktsioone.

Laupäeval läheb Milano Inter Istanbulis finaali mängima olukorras, kus nad on selged autsaiderid. Manchester City helesinine jalgpalliteerull on võitnud juba kaks tiitlit ja kõik ootavad kolmandat. See oleks sel sajandil Inglismaa klubidele ajalooline. Kõik räägivad neist, aga Interist ei räägi suurt keegi. Kui üle 50 aasta tagasi Lissabonis tähistas šotlaste võit toonaste vaatlejate arvates puhta jalgpalli võitu anti-jalgpalli vastu, siis hetkel poleks ilmselt kellelgi midagi selle vastu, kui Inter võidaks kas anti-jalgpalli, mustade jõudude või jumal teab mille abil.

City võitis selgelt koduliiga ja viimases karikafinaalis ka Inglismaa karika Manchester Unitedi vastu. Samas võitis City Premier League’i üsna varakult ja viimastes liigamängudes lasti juba üsna sirge jalaga ja näiteks viimases voorus kaotati suisa Brentfordile. Ka karikafinaal Unitedi vastu polnud 100% kindel valitsemine, Ilkay Gündogani iluväravad tõid küll võidu, kuid United sai mängu lõpus üles täitsa hea initsiatiivi.