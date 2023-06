ARVUSTUS | Kuratlikult hea. „Diablo IV“ on rollimängude uus evolutsioon

Kuigi Sanctuary (suur maailm Diablo mängudes) viie tohutu piirkonna avastamine on mõnikord tüütu pikaajalise sõidu ja pidevate rünnakute tõttu, on see avastamiseks suurepärane. Rohkem kui sada head kõrvalülesannet, millest mõned jutustavad huvitavaid mitmeosalisi lugusid. Kümnete statistikat tõstvate Lilithi altarite otsimine ja tohutute juhuslike koobaste uurimine on väärtuslik aeg, kuna need mõjutavad Renown'i. See efektiivne preemiasüsteem ergutab mängijaid rutiinsete ülesannete täitmisel nagu uute alade leidmine, kõrvaliste ülesannete täitmine ja teejuhtide (waypoints) avamine, andes mängijle täiendavaid oskuspunkte ja rohkem tervendusjooke (potions). Renown motiveeris mind läbima koopaid, mis ei paku Aspecte (klassile spetsiifilised võimsad esemed), või avastama kaardi vähe tähtsamaid kohti, mida võib-olla muidu oleksin ignoreerinud. Kindlused, mis on objektipõhised vaenlastest tulvil piirkonnad, on üks lemmikuid kõrvaltegevusi. Nende järsk ja unikaalne väljakutse esitas pidevat väljakutset ja oli hea viis oma oskuste taseme mõõtmiseks. Samuti oli auhinnaks midagi suurt nagu uus asula või missioon.

„Diablo IV“ (2023). Foto : Kaader mängust

„Diablo IV“ maailm on täis erinevaid biotoope, mis on omavahel ühendatud. Laialdane avatud deemonitest mõjutatud maailm. Sanctuary on avatuma maailmaga kui varasemates osades. Peatükke ei raamistata enam väikese videoga näidates teekonda uude kohta. Selle asemel saab juba algusest peale peaaegu kõikjale liikuda ja seejärel kasutada kiirreisimise süsteemi avastatud kohtade vahel hüppamiseks. See jätab vabaduse kujundada oma tee ja täita missioone ning kõrvalmissioone oma äranägemise järgi. Lisaks saab ka ratsutada, mis on Diablo seeria jaoks esmakordne ja suurendab märkimisväärselt liikumise kiirust.

Sunnitud internetiühendus ei olegi halb idee?

„Diablo IV“ peamine omadus ja müügiargument on alati-internetis jagatud avatud maailm, mis tegelikult ei sega hetkest hetke mängimist nagu oleks võinud oodata. Mitu tehnilist testi on ilmselgelt vilja kandnud, kuna ma ei ole seni kogenud suuri ühenduse katkestusi. Üldiselt eelistan üksinda mängimist, kuid ma ei tundnud kordagi, et teiste olemasolu takistas mu seiklust ning aeg-ajalt, kui kohtasin mõnda teist inimese avatarit, tekkisid põnevad hetked iseäraliku jutustamise näol. Vahel hädas olles mõni lahke võõras isegi aitab. Kuigi olen rõõmus, et võin sellistele abistajatele viisakalt lehvitada enne edasiliikumist, on võõrastega gruppide moodustamine lihtne. Samuti on kerge ja kiire sõpruskondade kogumine, et rünnata koopaid üksusena, siiski eelistan teha asju üksinda.

„Diablo IV“ (2023). Foto : Kaader mängust

„Diablo IV“ sõltuvus internetiühendusest on mõtlemise tasandil endiselt tülikas, kuna serveriprobleemid võivad takistada sisselogimist. Mis puutub ainult kosmeetilistesse mängus oleva poe esemetesse, siis kulud on suhteliselt kõrged täishinnaga väljalaske jaoks (näiteks 8 eurot väikese lisapaki eest), kuid mängusisene rohkus suurepäraselt välja nägevat varustust ei pane mind ihaldama raha kulutamist ägedatele rõivastele. Siiski on inimesi, kes seda mingil põhjusel teevad. „Diablo IV“ ei paku tasulise võidu mudelit ning hooajaline tasuline Battle Pass ei anna eelist neile, kes otsustavad oma rahast lahti öelda. Siiski pakub see mõningaid eksklusiivseid eeliseid ja auhindu pühendunud mängijatele. Igasugused mikrotegingud on endiselt halb maitse. Suve lõpus ilmuv esimene hooaeg määrab mängu tulevase suuna ning selle arengut jälgitakse tähelepanelikult.