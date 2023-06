E-SPORT EESTIS | Juba homme saab mõõtu võtta erinevates kaklusmängudes nagu „Street Fighter 6“, „Tekken 7“ ja „Guilty Gear STRIVE“

Kaklusmängude e-sport on maailmas populaarne meelelahutuse vorm, mis on endiselt alles hoogu kogumas. Videogamers.eu (VGE) meeskond on erinevaid võistluseid läbi Balti riikide korraldanud juba tosin aastat, kuid alates koroonaviiruse levikust pole enam vana hoogu olnud. Nüüd koostöös kino Artisega tuuakse lõbusad kaklusmängud taas suurele ekraanile.

Oodatud on kõik huvilised, kes soovivad ainult kaasa elada või lihtsalt proovida teiste mängijate vastu oma oskuseid proovile panna. Mängitakse Playstation 5 konsoolidel ja monitoridel. Turniirist tuleb ka ülekanne Twitchi vahendusel inglise keeles. Auhinnad on välja pannud Bandai Namco, Capcom, Gamestar.ee, kino Artis ja Videogamers.eu.

Auhinnad parimatele Foto : Pressimaterjal

„Street Fighter 6“ on Capcomi toodetud kaklusmängu põhiseeria kuues osa, mis ilmus alles 02. juunil 2023. Seega juba nädal aega hiljem teeme esimesed jõuproovid, et süües kasvaks isu. „Tekken 7“ on Bandai Namco toodetud maailma kõige keerulisema kaklusmängu tiitlit kandev hetkel veel viimane väljalase, mis on Eestis kohustuslik e-spordi osa. Ustava kommuuni esindajad väsimatult harjutavad, seega Tekkenist on saanud üks vähesed kaklusmänge, kus võitjat pole enam nii kerge ennustada.

„Guilty Gear STRIVE“ on Arc Systemsi toodetud imeilus 2D anime kaklusmäng, mis kannab hellitavat nime kui „maailma kõige täiuslikum“. Keeruline, kihiline ja värviline mäng on Eestis elavate välismaalaste hulgas tõeline pärl, seega siin tõenäoliselt on oodata palavat lahingut vanade rivaalide vahel. Kes võidab sellel korral?