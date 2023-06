Neli põhjust, miks võidab meistrite liiga meeskond, kel ei tohiks olla võimalustki

Viimasel kümnekonnal aastal on meistrite liigat ruulinud Real Madrid, kes jõudis ka tänavu veenvate esitustega poolfinaali. Nelja parema seas mindi korduskohtumises City koju Etihadi staadionile, kust lahkuti piinliku 0 : 4 kaotusega. Kõikvõimalikud vutieksperdid hakkasid Pep Guardiolale ja kogu Cityle oodi laulma ning pole ime, et finaalis on tegu suurfavoriidiga. Olgem ausad, igati põhjendatult. Lisaks kõigele saaks Cityst võidu korral ajaloo kaheksas meeskond, kes võitnud kuulsa treble ehk triumfeerinud nii koduliigas, karikasarjas kui ka meistrite liigas (või selle eelkäijas).