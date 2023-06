GALERII | Rally Estonia tuleb taas vinge, aga mis saab ralli tulevikust?

Jutte on olnud erinevaid. Kuivõrd on juba ametlik, et tuleval hooajal toimub esmakordselt MM-etapp Lätis, siis pole väga tõenäoliseks peetud, et Läti kõrval kihutatakse veel nii Eesti kui Soome teedel. Ja Soomet naljalt MM-kalendrist ei kanguta.