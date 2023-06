HISPAANIAS KEEB! Real Madridile kaikaid kodaratesse loopinud peatreener: ajab tigedaks, et kohtunikud ei austa meid nii nagu Reali

Hispaania korvpalli meistrivõistluste poolfinaalseeriad on saanud tulise alguse. Baskoniast veerandfinaalis kindlalt jagu saanud Badalona Joventut on näidanud sarvi ka Real Madridile ja meeskonna peatreener Carles Duran leiab, et kohtunikud on tegutsenud kallutatult.